رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ وطريقة استخراج كشف النقاط 2021 بالصور

أصبح تسجيل أوليا الأمور والطلاب في موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 من أكثر الكلمات المتصدرة لعملية البحث في الوقت حالي علي جميع موقع البحث الشهيرة، وذلك يرجع بسبب البحث المستمر من خلال أوليا أمور الطلاب لمعرفة النتيجة الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، وذلك يأتي بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية بالجزائر عن إطلاق منصة فضاء أولياء التلاميذ اعتماد نتيجة الاختبارات للمراحل الثلاث للفصل الدراسي الثاني لكشف نقاط الطلاب، وهذه تعتبر من الأمور الأكثر قلقا عند جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني عن طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ واستخراج كشف النقاط لعام 2021 الفصل الدراسي الثاني.

تعتمد وزارة التربية الوطنية الجزائرية في الوقت الحالي على نظام التعليم الإلكتروني عن بعد وذلك لتسهيل عملية التعليم لكل من الطالب والمعلم، لذلك تعتمد الوزارة على التكنولوجيا المتقدمة لتقديم كافة الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، ويأتي ذلك بعدما ظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء في جميع بلدان العالم.

كما توفر الوزارة مجموعة متنوعة من الخدمات وهي كالتالي:

يستطيع أولياء الأمور الاطلاع بكل سهولة على نتائج أبنائهم المتمدرسين عن بعد من خلال الفضاء المخصص لأولياء الأمور.

يمكن لأولياء الطلاب معرفة المعدلات الفصلية للطلاب وذلك بكل سهولة من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول SMS ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة للراغبين بها من خلال هذه الكود ( #567* ).

الشكل التالي يوضح بيان وزارة التربية الوطنية لطريقة الاستفادة من جميع الخدمات.

النقاط

بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الانطلاق الفعلي لخدمات موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط متوفر الآن من خلال موقع ثروة، حيث يمكن الرجوع إليه لمعرفة درجات الطالب المتمدرسين من خلال الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول رابط فضاء أولياء التلاميذ ثروة عبر tharwa.education.gov.dz ستظهر لك الصفحة الرئيسية. يجب عليك القيام بتسجيل الدخول وذلك في حالة أنك سجلت من قبل في الموقع، أما في حالة أنك لم تسجل قم بالضغط على أيقونة ( تسجيل جديد ). يجب كتابة بيانات ولي الأمر بشكل دقيق كاملة والثلاث صور التالية توضح الطريقة. بعد الضغط على أيقونة تأكيد التسجيل سينقلك الموقع إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى اضغط على أيقونة ( الأبناء المتمدرسين ) ثم أنقر على كلمة ( تسجيل جديد ) كما بالصور التالية. ملاحظة مهمة يوجد في الشهادة المدرسة التي تأخذها من المدرسة رقم التلميذ والذي يعرف برقم التعريف المدرسي. بعد ذلك قم بطباعة الاستمارة المستخرجة من موقع فضاء أولياء التلاميذ، يجب على ولي الأمر الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالأبن ويقوم بامضاء الاستمارة ثم دفعها، وبعد توقيع مدير المؤسسة والموافقة عليها سيتحصل ولي أمر الطالب على وصل استلام وبذلك ييصبح حسابه مفعل بحيث يمكنه الدخول إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط فقط باستخدام البريد الالكتروني و كلمة المرور فقط، والجدير بالذكر أن الوزارة الأن تقوم تفعيل جميع الحسابات المسجلة من قبل تلقائيا دون ارسال الاستمارة للمصادقة عليها من قبل المؤسسة وذلك بعد انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وقف الدارسة. أخيرا يمكنك الاطلاع على كشف نقاط التلاميذ من خلال إتباعك للخطوات الموجودة بالصورة أدناه.

فيديو شرح خطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

ما زال يوجد إقبال كبير على كلمة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط في جميع محركات البحث من قبل جميع أولياء الأمور وطلاب المراحل الدراسية المحتلفة منوكل مكان داخل الجزائر، وذلك للتسجيل والدخول إلى رابط منصة فضاء اولياء التلاميذ، الذي من خلاله يمكن لكل طالب أو ولي أمر الطالب الاستعلام عن علامات الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد المختلف الدراسية المقررة عليهم.

بعد الإعلان الرسمي لظهور النتيجة بيوم أو بيومين سوف يكون موقع cinq.onec.dz متاح للجميع للإطلاع بكل سهولة على كشف النقاط للتلاميذ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم كتابة رقم التسجيل والرقم السري ثم الضغط على تسجيل الدخول. أضغط على أيقونة ( استظهار نتيجة ). ستظهر لك رسالة تخبرك بأن الملف سوف يتم تنزليه بصيغة ال pdf قم بالنقر على كلمة OK.

الآن بجب النقر على أيقونة Télécharger أو تحميل الظاهرة لك. أخيرا قم بفتح الملف بعم تحميله وسوف تظهر لك صورة بها النتائج كما بالشكل التالي.

طريقة عمل الباميه باللحمه