مصنوع من الخيوط.. إعادة بناء جسر يرجع لحضارة الإنكا

أعاد البيروفيون في منطقة كوسكو، بناء جسر معلّق يزيد عمره على 500 عام، ويعود لحضارة الإنكا، مستخدمين تقنيات نسيج تقليدية بسيطة.

ويربط الجسر الذي يطلق عليه اسم "كيسوا شاكا"، بين ضفتين، يمتد أسفلهما نهر "أبروماك"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتضرر الجسر الذي لا يزال مستخدما حتى يومنا هذا خلال جائحة كورونا، نظرا لإهماله، وتراجع حركة التنقل عليه، علما أن طوله يبلغ 30 مترا.

واعتمد الأشخاص الذين شاركوا في إعادة بناء الجسر ذات الأسلوب الذي طبقه أجدادهم "الإنكا"، واستعملوا نفس المواد التي كانوا يستخدمونها في شبكات الطرق التي اشتهروا بتشييدها.

جدير بالذكر أن منظمة "اليونيسكو" اعترفت في العام 2013 بالتقاليد والتراث المرتبط بجسر "كيشواشاكا"، باعتباره تراثا ثقافيا غير ملموسا للبشرية.