عاجل.. النايض وهوبتون يناقشان تحضيرات مؤتمر برلين 2 والانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - اجتمع افتراضيًا، صباح اليوم الأربعاء، من بنغازى، الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، ونيكولاس هوبتون، السفير البريطانى إلى ليبيا، من طرابلس.





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