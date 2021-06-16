رابط وطريقة التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ كشف النقاط 2021 tharwa.education.gov.dzl

رابط التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، الجدير بالذكر بأن وزارة التربية الوطنية الجزائرية أعلنت عن بداء التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، لذلك يوجد العديد من عمليات البحث المستمرة في الوقت الحالي عن رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، حيث يعتبر الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لأولياء أمور الطلاب وذلك لمعرفة ومتابعة مستوي ودراجة الفصل الدراسي الأول الخاص بكل المراحل الدراسية في الجزائر سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، والجدير بالذكر بأن ولي الأمر يستطيع تفعيل حساب فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط من خلال نظام معلوماتي ثروة الجديد والذي يمكن جميع أولياء الأمور في دولة الجزائر من معرفة النتائج الخاصة بأبنائهم عن طريق الإنترنت من المنزل بكل سهولة عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، لذلك سوف نشرح لك عزيزي قارئ المقال من خلال موقع ثقفني خطوات ورابط التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط للفصل الأول الدراسي لعام 2021.

موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط 2021

تعتبر منصة فضاء أولياء التلاميذ الخاص بكشف النقاط للطلاب للعام الجاري 2021 من أهم المواقع الإلكترونية الجزائرية الخاصة بتوفير وعرض نتائج الطلاب بوزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث يعمل موقع فضاء أولياء التلاميذ على مساعدة جميع أولياء الأمور من متابعة الدرجات والمستوى التعليمي للطلاب لعام 2021 كما يمكن لكل ولي أمر أن يستفيد بشكل كامل من الخدمات التي يقدمها موقع فضاء أولياء التلاميذ ومن هذه الخدمات:

يساعد في عرض جميع درجات الفصل الدراسي لطلاب المدارس عن طريق فضاء أولياء التلاميذ.

يقدم موقع فضاء أولياء التلاميذ خدمة الرسائل القصيرة لكي يساعد في معرفة المعدلات الفصلية.

نقدم لكم زوار موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ وذلك إن كنت في لم تتمكن من التسجيل قبل ذلك، أما إذا كانت هذه أول مرة لك في التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، فيجب عليك إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات لإنشاء حساب وتسجيل الدخول وهي كالآتي:

يجب الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ، يتم الدخول عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ ( tharwa.education.gov.dz ). بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد وذلك في حالة أنها المرة الأولى لك في التسجيل، أما إذا أتممت عملية التسجيل من قبل فيتم النقر على تسجيل دخول. يتم كتابة جميع بيانات ولي الأمر بشكل صحيح. بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات يتم النقر على أيقونة ( التالي ) لينتقل بك الموقع للصفحة الرئيسية. يتم النقر على أيقونة نتائج أبنائي مع اختيار الفصل الدراسي الأول.

يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، وقد بدأت علامات الطلاب في المراحل الثلاث وهي الابتدائية ومتوسط ​​والثانوية في الظهور رسمياً في فضاء أولياء الأمور، حيث يمكن أولياء التلاميذ من رؤية جميع درجات الأطفال في الفصل الدراسي الثاني من عام 2021. يتم ذلك من خلال موقع ثروة الإلكتروني الرسمي.

هذا الموقع مخصص لأولياء الأمور فقط عندما تبدأ النتائج في الظهور رسميا، والجدير بالذكر أن المصدر التعليمي بالوزارة قد أوضح أنه إذا لم يظهر الكشف عن النتيجة، فيجب على أولياء التلاميذ مواصلة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالموقع في أوقات أخرى ربما يكون الموقع ثقيل قليلا بسبب الضغط وذلك حتي يتمكنوا من معرفة الدرجات.

بدأ الطلاب في البحث عن موعد إعلان نتائج البيام للفصل الدراسي الثاني هذا العام 2021، في أول يوم بعدما ابتداء من اليوم الاول امتحانات أربع مواد من شهادة التعليم المتوسط أي يوم 15 جوان وسوف تظل حتى يوم الخميس17 جوان. وستعلن النتائج في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.