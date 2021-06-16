تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية الجديد

تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية بات الآن مُتاحًا طبقًا للشروط التي تنص عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيث يُساعد البرنامج ذوي الاحتياجات الخاصة عبر دعمًا ماديًا بشكل شهري، وفي حال عدم تحديث التاهيل الشامل 1442 بعد مراجعة الشروط من الممكن ان يتوقف الدعم تمامًا، يتبع…

تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية

يُمكن تحديث التأهيل الشامل عبر تطبيق خطوات بسيطة وتحديث البيانات كما يلي:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

الضغط على حقل الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار حقل خدمات وكالة الرعاية.

النقر على أيقونة خدمات الرعاية المالية، ومن ثم اختيار الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المتابعة مع الموقع تلقائيًا حيث يتطلب إضافة مجموعة من المعلومات طبقًا للتحديث الجديد.

يتطلب الموقع إضافة رقم الهوية الوطنية ومن ثم تحديد الإعانة التي يُريد أن يتحقق منها ويحدث بياناتها.

يُرجى مراجعة البيانات المُقدمة جيدًا ومن ثم تقديم الطلب حيث يتم تحديث البيانات بشكل فوري.

تظهر أيقونة تمت عملية التحديث بنجاح.

رقم التاهيل الشامل الموحد

يُمكنك الاتصال على الرقم 19911 وسوف يتم الرد عليك من أحد ممثلي التأهيل الشامل حيث يُمكن الاستعلام عن أي بيانات أو معلومات بخصوص الإعانة الشهرية، علمًا بأنه لابد من أن يكون الشخص من مُستحقي التأهيل الشامل بعد مراجعة البيانات بصورة رسميًا وأيضًا الأوراق الطبية.

رابط تحديث التأهيل الشامل 1442

يُمكنك تحديث التأهيل الشامل عبر رابط رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كل ما عليك فعله هو الضغط على رابط تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية وسوف تنتقل مباشرة إلى الصفحة حيث يُمكنك التسجيل وتحديث البيانات، علمًا بان الدعم المالي من الممكن أن يصل 10.000 ريال سعودي شهريًا طبقًا للمُستحق.