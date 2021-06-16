المطيرى: للإعلام العربى دور هام فى الدفاع عن القضية الفلسطينية 

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص الكلمة..

معالى وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان رئيس الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب، حمزة بلول..

معالى السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية.

السيدات والسادة.. الحضور الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اسمحوا لى فى البداية ان أتقدم بجزيل الشكر لمعالى الأخ الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبى – وزير التجارة ووزير الاعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على الجهود المقدرة خلال فترة ترأس المملكة لأعمال دورتنا السابقة،

كما أتقدم بالتهنئة إلى معالى الأخ/ حمزة بلول – وزير الثقافة والاعلام بجمهورية السودان الشقيقة، على توليه رئاسة دورتنا الحالية، متمنياً له التوفيق والنجاح فى تسيير أعمال اجتماعنا هذا، والشكر موصول إلى معالى الأخ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وإلى طاقم الأمانة العامة على الإعداد والتحضير الجيد لهذا الاجتماع، متمنيين أن تتكلل أعماله بالتوفيق والسداد.

أصحاب المعالى.. الحضور الكريم.. إن للإعلام العربى دور هام فى الدفاع عن قضايا الامة العربية، والذى يأتى على رأسها القضية الفلسطينية، القضية الرئيسية والمحورية للعالمين العربى والإسلامى، حيث تؤمن دولة الكويت إيماناً كاملاً بأهمية دعم هذه القضية على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، وفى مختلف المجالات، ومن بينها المجال الإعلامى، وهى سياسة ثابتة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا، إلى أن يحصل الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه الثابتة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تؤكد دولة الكويت على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق تجاه ما يشهده من اعتداءات وانتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، لا سيما العدوان الأخير على مدينة القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة.

أن واقعنا العربى بما يشهده من تطورات بالغة الأهمية، على جميع المستويات، يفرض علينا، وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات الاعلام العربي، بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية، ونقل قضايانا الى العالم الخارجي، بمحتوى صحيح و منطقى وهادف و بطرق إبداعية.

ويتناول اجتماعنا اليوم عدد من المواضيع الهامة المعروضة على جدول أعمالنا، والتى تتعامل مع الظروف الدقيقة والحساسة التى تمر بها الأمة العربية، فى ظل تطور الوسائل الإعلامية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني، ومن هنا تؤكد دولة الكويت على أهمية تقصى وسائل الأعلام العربية التقليدية منها والحديثة للحقيقة المجردة فى كل إنتاج إعلامي، كسبيل وحيد لمحاربة الشائعات والمعلومات المضللة ونشر الحقيقة، الأمر الذى يحتم علينا اعتماد خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى.

إن تنامى الأحداث المجتمعية – العالمية والمحلية – السياسية منها والصحية والاجتماعية والثقافية .. وغيرها أدى إلى تعدد الأدوار التى يؤديها الإعلام ، مما ساهم فى اتساع دائرة أهدافه التنموية، وهذا الأمر الذى جعل الحكومة الكويتية تعمل جاهدةً على وضع استراتيجية اعلامية تشاركية شمولية توافقية للأعوام 2021-2026 كخطوة نحو (إعلام مستدام، رائد فى صناعة المحتوى الهادف).

فاستدامة الإعلام تكمن فى طبيعة ومحتوى المادة الإعلامية ومدى تأثيرها على المتلقى، ومن ثم فقد بات الأمر ملحاً للعمل على بلورة خطاب إعلامى يستهدف تعزيز القيم ويدفع بتطوير النُظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه فى وزارة الإعلام بدولة الكويت، ونأمل فى تطبيقه لتعظيم الاستفادة على مستوى وطننا العربى.

وفى الختام.. إننا مطالبون بتعاون إعلامى شمولى ومتكامل، لتعزيز مسار الفكر الثقافى والإعلامى ووحدة الصف العربى، ليكون منبرا إعلاميا عالميا صانعا للرسالة الإعلامية الهادفة وناشرا لمعانى السلام والإنسانية، متمنين أن تكلل جهودنا جميعا لما فيه خير ورفعة وازدهار أوطاننا.