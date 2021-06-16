الكرملين: المحادثات المرتقبة بين بايدن وبوتين ستكون صعبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن بوتين يعتزم طرح القضايا بكل صراحة ومحاولة إيجاد حلول لها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكان بوتين، قد وصل منذ قليل إلى جنيف، تمهيدا لعقد قمة مع نظيره الأمريكى جو بايدن.

وسبق أن أعلن يورى أوشاكوف، نائب الرئيس الروسى، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التى تمثل مباعث إزعاج مشترك فى العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجانى الأرمنى فى قره باغ.