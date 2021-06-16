الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات جديدة على بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت طائرة ركاب لشركة ""ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس، قد هبطت اضطراريا فى مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم فى الخارج رومان بروتاسيفيتش.
وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يوميا عبر أجواء بيلاروسيا، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا فى مختلف أنحاء أوروبا.
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