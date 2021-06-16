عاجل.. بدء أعمال القمة بين بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - وسبق أن أعلن يورى أوشاكوف، نائب الرئيس الروسى، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التى تمثل مباعث إزعاج مشترك فى العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجانى الأرمنى فى قره باغ.

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