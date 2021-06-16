إيران تطالب بضمانات بعدم خروج واشنطن من الاتفاق النووى مجددا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات جنيف بين الرئيسين الروسى والأمريكى، ستبحث التفاوض بشأن ملفات أخرى مثل الصواريخ الإيرانية. يشار إلى أن الحكومة الإيرانية، كانت قد أعلنت إنها أنتجت 6.5 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مما يدل على أنها قريبة من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وهو المعدل المطلوب لصنع قنبلة نووية، وفقا لوكالة "رويترز".

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