رابط بوابة الريف للتسجيل في الدعم المادي للعاطلين و الأسر المنتجة عبر reef.gov.sa

بوابة الريف للتسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة ، أطلقت وزارة الزراعة برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي يهدف لتقديم الدعم المالي للعاطلين والأسر المنتجة في القطاع الزراعي وذلك لأجل رفع مستوى المعيشة ومعاونة صغار المزارعين والأسر الريفية بالإضافة إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي والحفاظ على المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم و رابط بوابة الريف الإلكترونية reef.gov.sa .

بوابة برنامج دعم ريف

برنامج دعم ريف ، أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية رؤية 2030 والتي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم الدعم المالي وتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين والمؤسسات الريفية للحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية وضمان وصولها للأسواق المحلية و العالمية .

برامج دعم التنمية الريفية

أعلن برنامج ريف عبر الحساب الشخصي تفاصيل التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية وطريقة تسجيل الدخول ومواعيد الصرف للمستفيدين الذين تقدموا بطلبات الدعم المالي و أجاب القائمين على الحساب حول تساؤل أحدهم عن البرامج التي يدعمها برنامج ريف :

برنامج دعم قطاع العسل .

دعم قطاع البن.

برنامج دعم قطاع الفاكهة.

برنامج دعم قطاع المحاصيل البعلية.

دعم قطاع الورد.

برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة.

أن يكون التقدم سعودي أو حامل بطاقة تنقل .

يعمل في أحد المهن الزراعية .

لا يعمل في وظائف القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام .

أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال .

تقديم الأوراق التي تثبت أهلية مزاولة المهنة .

شروط التسجيل في دعم الريفرابط بوابة الريف للتسجيل في الدعم reef.gov.sa

للتسجيل والتقديم على برامج دعم الريف والاستفادة من الدعم المالي للعاطلين و الأسر المنتجة من خلال الخطوات التالية :