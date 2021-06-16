وفاة 3 ملايين و839 ألف شخص بكورونا

وفاة 3 ملايين و839 ألف شخص بكوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تجاوز 3 ملايين و839 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا و415 ألف إصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الثلاثاء 370 ألف و383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,204 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس أن البرازيل قد عادت لتسجل أعدادا مرتفعة جدا، متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية.

إلا أنها شهدت مؤخرا تراجعا ملموسا في عدد الاصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك أيضا رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (615,717 وفاة)، والبرازيل (491,164 وفاة)، والهند (379,601 وفاة)، والمكسيك (230,424 وفاة)، وبيرو (189,261 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,352,185 إصابة)، والهند (29,633,105 إصابات)، والبرازيل (17,543,853 إصابة)، وفرنسا (5,744,589 إصابة)، وتركيا (5,342,028 إصابة).

