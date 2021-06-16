جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمار بلحمير، وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة الجزائرية، بمقر الأمانة، على هامش أعمال مجلس وزراء الأعمال العرب التى عُقدت اليوم الأربعاء.





وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب للوزير الجزائرى عن ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده فى إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضى، والتى ظهرت نتائجها بالأمس، وبما يعكس الثقة الشعبية فى المسار السياسى لاستكمال المؤسسات الدستورية فى البلاد بصورة حرة وشفافة. ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الجزائر بلدٌ عربى مهم، وأن استقراره وازدهاره يُمثل ركناً مهماً في المنظومة العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط: استقرار الجزائر ركن مهم فى المنظومة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.