نتائج شهادة التعليم الابتدائي cinq onec dz 2021 resultat

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عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم الابتدائي للصف الخامس الفصل الثاني 2021، توفرها وزارة التربية الوطنية عبر cinq onec dz 2021 resultat، بعد نهاية فترة الاختبارات الأخيرة للمرحلة الثانية من العام. أضافت الوزارة خدمة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط 2021 بكل سهولة، كما أتاحت موقع نتائج التعليم الابتدائي ليقدم لكل ولايات الجزائر المعدلات المطلوبة لطلاب المرحلة الابتدائية، وأكدت الوزارة أن الديوان الوطني يعمل علي توفير كل السبل للتسهيل علي التلاميذ.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021

ازدادت عمليات البحث عن نتائج السانكيام في كل الولايات، هذا حيث قد حددت وزارة التربية الوطنية. موعد صدور النتيجة ليكون بموعد أقصاه يوم 17 من جوان الجاري، وأضاف السيد الوزير أن عمليات رصد معدل الفصل الثاني جارية بأفضل حال، وهذا ليحصل كل تلميذ علي حقه، ويمكنكم الحصول علي المعدلات بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني tharwa education gov dz 2021 resultat، والذي نوفره لكم الآن بالخطوات المبسطة.

اعتمد طلاب المرحلة الخامسة ابتدائياً علي الاختبارات الأخيرة لينتقلون لمرحلة جديدة في التعليم الأساسي. ويترقبون علي أحر من الجمر ظهور المعدلات من أجل التعرف علي درجاتهم في كافة الاختبارات الأخيرة، وهذا ما سيتم التعرف عليه الآن ضمن خطوات استظهار نتيجة التعليم الابتدائي برقم التسجيل.

رابط موقع نتائج التعليم الابتدائي 2021

للحصول علي المعدل الخاص بكم، يجب اتباع الخطوات الآتية، والضغط علي استظهار بالأخير.

يتم الدخول إلي موقع الديوان الوطني لنتيجة ابتدائي ’’cinq.onec.dz’’.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار النتيجة.

أرفقنا بذلك رابط الموقع الإلكتروني، عبر cinq onec dz 2021 resultat. الذي يساعد في عملية استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بكل سهولة.