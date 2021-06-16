عروض العثيم اليوم الموافق 16 يونيو حتى 22 يونيو في السعودية

يقدم لكم هايبر العثيم عروض العثيم اليوم التي تمتد إلى يوم 22 يونيو على المنتجات الخاصة بهم، وتلك العروض هي دائما تقدم قيمة أفضل من أجل العملاء، وفي هذه الفترة خصوصا يقدم لكم هايبر العثيم مجموعة من العروض القوية جدا والمميزة، حيث أنه يوجد عروض على اللحوم والخضراوات والفواكه والإلكترونيات ومساحيق التنظيف والعديد من العروض الأُخرى التي سنذكرها في هذا المقال.

عروض العثيم

تقدم أسواق العثيم عروض مميزة على المنتجات الاستهلاكية مثل الزيوت، حيث يوجد زيت عافية ذرة 3.5 لتر مقابل 34.95 ريال فقط بدلا من 49.95 ريال، ويوجد العديد من العروض على اللحوم الحمراء مثل لحم غنم روماني بالعظم بسعر 47.95 ريال فقط لا غير، ويوجد لحم عجل بلدي بدون عظام بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو، ويوجد أيضا عروض على اللحوم البيضاء، حيث يوجد قطع دجاج إنتاج مشكلة وزن 900 جرام مقابل 7.95 ريال، ويوجد قطع صدور دجاج التنمية وزن 450 جرام مقابل 16.50 ريال، ويوجد العديد من العروض الأخري التي يمكنك رؤيتها في الصور التالية.

عروض أسواق العثيم اليوم

تحتوي عروض عروض أسواق العثيم اليوم على العديد من المنتجات المنزلية، حيث يوجد عجانة بانيكس 350 وات بسعر 99 ريال، ويوجد مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 167 ريال سعودي، ويوجد طباخة أرز بانيكس 1.8 لتر بسعر 67 ريال، ويوجد غلاية ماؤ بانيكس بسعر 55 ريال، ويوجد غلاية ماء 1.7 لتر مقابل 109 ريال سعودي، ويوجد غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر بسعر 69 ريال، ويوجد مكنسة جيباس كهربائية بسعر 145 ريال سعودي، ويوجد العديد من المنتجات المميزة.

عروض العثيم الإلكترونية

تحتوي عروض العثيم أيضا على عروض العثيم الإلكترونية المميزة جدا، وتلك العروض هي كالتالي:

شاشة 58 بوصة Arrow بسعر 1699 ريال فقط.

شاشة 55 بوصة أمبيكس بسعر 1599 ريال فقط.

شاشة ميكروديجيت 55 بوصة بسعر 1499 فقط.

شاشة 40 بوصة Arrow بسعر 749 ريال فقط.

سماعة أمبيكس ترولي بسعر 199 ريال فقط.

تتضمن عروض العثيم الإلكترونية هواتف ذكية ولكن تلك الهواتف متوفرة في فروع محددة، وتلك العروض هي كالتالي:

هاتف تكنو LD7 مساحة 128 جيجا بسعر 689 ريال فقط

هاتف لافا واي 50 برو بسعر 375 ريال فقط

هاتف فيفو Y12 بسعر 499 ريال فقط.

جهاز لوحي سامسونج T515 بسعر 929 ريال فقط.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض العثيم وعروض العثيم الإلكترونية.