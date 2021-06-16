بايدن: نقدر دور سويسرا لتوفير أرضية محايدة للمفاوضات

جدة - نرمين السيد - وأعرب بايدن عن تقديره لدور سويسرا التاريخى الفريد الذى يوفر أرضية محايدة للدبلوماسية والمفاوضات. كما رحب بايدن بمساهمة سويسرا فى مكافحة وباء كوفيد-19 العالمية، بما فى ذلك من خلال استضافة تحالف جافى للقاحات ومساهماتها فى مبادرة كوفاكس التابعة للأمم المتحدة لتسهيل الوصول العادل وتوزيع اللقاحات الآمنة والفعالة المضادة لفيروس كورونا. يشار إلى أنه من المتوقع أن تتناول القمة الأمريكية -الروسية، وهى الأولى منذ تولى بايدن منصبه فى يناير الماضي، عددا من القضايا الشائكة، والملفات العالقة بين الطرفين.

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