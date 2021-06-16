جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن روسيا تتعمد زعزعة استقرار شرق أوروبا، داعيا للتهيؤ لمزيد من تدهور العلاقات مع موسكو.





وأوضح بوريل، أن المفوضية الأوروبية صادقت على خطة التعامل مع تحديات روسيا، وستقدمها للقادة الأوروبيين الأسبوع المقبل. كما شدد على ضرورة رفع قدرات الدفاعات السيبرانية للرد على حملات التضليل الروسية التى تستهدف الاتحاد الأوروبى. وكان المجلس الأوروبى أعلن أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يخططان لإقامة "حوار رفيع المستوى" بينهما لتنسيق جهود الطرفين فى مواجهة أنشطة روسيا "الخبيثة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: روسيا تتعمد زعزعة استقرار شرق أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.