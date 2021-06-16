وزيرة إعلام لبنان: نتمنى تخصيص جائزة بيروت للإنسانية فى ذكرى انفجار المرفأ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الدول العربية الشقيقة كانت وستبقى خير السند الذى وقف دائمًا إلى جانب لبنان فى كل المحطات، وفى كل الظروف، عبر المبادرات الطيبة والمساعدات والجهود المشكورة لتعزيز اللحمة وإعادة الإعمار والتنمية فى كل القطاعات.

وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية، فى اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنها تتمنى فى الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تبنّى طرح تخصيص "جائزة بيروت للإنسانية"، بالشراكة مع وزارة الإعلام اللبنانية، لأفضل عمل صحفى مكتوب أو إذاعى أو تلفزيونى أو إلكترونى أو درامى، سواء لبنانى أو عربى، من باب الدور المحورى للإعلام فى نقل الأحداث ومتابعتها بشكل حثيث، وفى التوجيه والتوعية والمساهمة فى تعزيز ثقافة الحوار والتفاعل وترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية.

وجاء نص كلمة وزيرة الإعلام اللبنانية، كما يلى: "يطيب لى فى مستهلّ كلمتى ان اتقدم بعميق الشكر والتقدير لمعالى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكل طاقم الأمانة العامة على الإعداد والتنظيم المحكمين لاجتماعنا.. كما أتوجه بخالص التهانى لـ حمزة بلّول، وزير الثقافة والإعلام لجمهورية السودان، رئيس الدورة الحالية لمجلسنا الموقّر متمنية له النجاح والتوفيق، وبالشكر والتقدير للدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير الإعلام المكلف فى السعودية على رئاسته الموفقة للدورة السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب وما بذله من جهود قيمة فى تعزيز العمل العربى المشترك".

وأضافت: "نجتمع اليوم فى ظل ظروف قاسية واستثنائية، سواء جائحة كورونا التى أثقلت مجتمعات العالم أجمع وفرضت قيودا على تنقلاتِنا ونمط حياتِنا، أو حالات التوتر التى تعيشها بعض دولنا العربية، خصوصًا ما يعانيه الشعب الفلسطينى الشقيق والطاقم الإعلامى الفلسطينى، ونحتاج اليوم وأكثر من أى وقت مضى إلى التلاقى والتضامن والتعاون بروح المسؤولية التشاركية والجهود البنّاءة، لنؤكد أهمية دورنا كمجلس وزراء الإعلام العرب فى الواقع الحقيقى لا الافتراضى على الساحة العربية والدولية.. فلا شك أن الإعلام بمختلف أشكاله يشكّل المنصّة الأمثل للتواصل والتفاعل، وعندما يكون إعلامنا بخير، تكون أوطاننا بخير، ومن منطلق تعزيز الإعلام الإيجابى الذى يقوم على الموضوعية ونبذ كل دعاوى التحيّز والتمييز والتعصّب أيًا كانت أشكاله ومحاربة الفكر التطرفى، تقدّم المتغيرات الراهنة فرصا يمكن الاستثمار فيها، لتحقيق مزيد من التقارب بين دولنا العربية الشقيقة، لتطوير العمل الاعلامى المشترك فى هذا الاتجاه، لما فيه مصلحة مجتمعاتنا وشعوبنا".

وتابعت: "أجدّد تمسّك الإعلام اللبنانى بالمسؤولية الكاملة حيال قضايا أوطاننا العربية، وندعو ونؤكد تمسّكنا بتاريخنا وقيمنا وتقاليدنا المشتركة، والعمل على ابراز تميّزها بأفضل السبل.. أشارك مجلسكم الكريم اليوم، حاملة معى أوجاع بيروت التى تتألم منذ انفجار المرفأ فى 4 أغسطس 2020، والذى صُنّف من بين أقوى الإنفجارات التى شهدها التاريخ، وقد شكّل مأساة هزّت الضمائر الإنسانية فى لبنان والعالم العربى والعالم أجمع، والبلد الصغير، بين إخوته البلدان العربية، استضاف العدد الأكبر من اشقائه النازحين السوريين وفق قاعدة (بيت الضيق بيساع لألف صديق) إلى أن انفجرت الجغرافيا الضيقة بنا وبهم.. أكثر من 50 مليار دولار رتّب النزوح السورى على لبنان، الذى كان يئن أصلاً تحت عبء دين عام، الأمر الذى ساعد فى الإسراع فى عملية الانزلاق نحو أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم تعد تنفع معها المسكّنات وإنما الحلول الجذرية، ولن ننجو من مهالكها الآنية والمستقبلية إلاّ بتضامن عربى ودولى معنا".

وأمضت قائلة: "إنّه لأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا فى ظلّ كلّ ما جرى ويجرى، أن يجدّد العالم العربى ثقته بالإعلام اللبنانى، الذى ما زال العنصر البشرى فيه يشكل العامود الفقرى رغم كلّ المحن التى استهدفته، باذلا جهوداً جبّارة فى التطوير الإعلامى شكلاً ومضموناً ومهنية وأداء.. فنحن نعوّل على دعمكم الثمين بتأييد ترشيح بيروت عاصمة للإعلام العربى لعام 2023، لإعطائها الفرصة للإضاءة على معاناتها نتيجة مرورها بظروف استثنائية، خلال العامين المنصرمين من جائحة كورونا وتداعياتها، إلى كارثة انفجار المرفأ الذى الحق أضرارًا جسيمة فى البشر وفى الحجر.. إضافة إلى ما تتمتع به بيروت من مقوّمات حضارية وثقافية، ومساهماتها وإنجازاتها التاريخية فى مجال الإعلام، وسعيها نحو التحديث والتطوّر".

واستطردت: "نتمنى على مجلسكم الكريم، وفى الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، تبنّى طرح تخصيص (جائزة بيروت للإنسانية)، بالشراكة مع وزارة الإعلام اللبنانية، لأفضل عمل صحفى مكتوب أو إذاعى أو تلفزيونى أو إلكترونى أو حتى درامى، سواء لبنانى أو عربى، وذلك من باب الدور المحورى للإعلام فى نقل الأحداث ومتابعتها بشكل حثيث، وفى التوجيه والتوعية والمساهمة فى تعزيز ثقافة الحوار والتفاعل وترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية.