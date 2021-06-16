رئيس سويسرا: أتمنى لـ بوتين وبايدن حوارا مثمرا

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس السويسرى جاى بارميلين اليوم الأربعاء، بالرئيس الروسى فلادمير بوتين، ونظيره الأمريكى جو بايدن، فى جنيف "مدينة السلام"، متمنيا حوارا مثمرا لصالح بلديهما والعالم.





جاء ذلك خلال استقبالها فى فيلا "لا جرانج" الشهيرة فى جنيف، مقر انعقاد أول قمة ثنائية تجمع بينهما.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع، وهو الأول منذ تولى بايدن منصبه فى يناير الماضى، عددا من القضايا الشائكة، والملفات العالقة بين الطرفين.

إلا أن الجانبين قللا من احتمال أن تسفر القمة عن نتائج كبيرة، على الرغم من أملهما بأن تؤدى تلك المحادثات التى ستمتد على 3 اجتماعات بين وفدين من البلدين (بينها واحد فقط يجمع الرئيسين)، فى فيلا فخمة على ضفاف بحيرة جنيف، إلى علاقات أكثر استقرارا.