رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021 استعلام نتائج السانكيام

نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية هناك الكثير من أولياء الأمور الذي يشغل بالهم موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية الجزائرية، خاصة بعد ما قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتوضيح عن أن سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال شهر يونيو الحالي بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الأوراق وتم رفع الدرجات، وقد أتت بعد من الأخبار التي تؤكد أن موعد ظهور النتيجة سيكون في 20 يونيو 2021 والتي سيكون خلال الأيام القادمة.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021

بترقب آلاف الطلبة والطلاب وأولياء الأمور بمرحلة الابتدائية انتظار موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، وقد وضحت وزارة التربية والوطنية أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات ويكون هو الموقع الرسمي المسموح من خلاله نشر النتائج التعليمية.

خطوات الاستعلام عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021

أصبح من السهل على الطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الجزائرية لعام 2021 بعد أن يقوم باتباع العديد من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول للموقع الرسمي للديوان الوطني للحصول على نتائج الشهادة الابتدائية. أو يمكن أن يتم الدخول للرابط الخاص بالتسجيل والاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية. ثم يتوجب على المستعلم النقر على كلمة النتائج وبعدها الضغط على نتائج السانكيام الجزائري للتعليم الابتدائي. عليك بإدخال رقم التسجيل الذي يخص الطالب مع كتابة الرقم السري وقم بالإجابة على الأسئلة العشوائية. النقر بعدها على الأيقونة الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الابتدائية.

ويذكر أنه في يوم 11 من يونيو الحالي قد بدأت اللجان المنعقدة التابعة للوزارة بتصحيح أوراق الامتحانات ورفع الدرجات الخاصة بالشهادة الابتدائية الجزائرية وسيتم الفصح عنها خلال الأيام القادمة.