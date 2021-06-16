شروط الإقامة الدائمة في الإمارات 2021 واهم بنود إلغاء الإقامة في الإمارات

شروط الإقامة الدائمة في الإمارات تنقسم إلى عدة أجزاء لان هناك عدده أنواع من الإقامات التي تصدرها الحكومة الإماراتية مثل تأشيرة المستثمرين وتأشيرة الموهوبين وتأشيرة الإقامة لـمدة 5 سنوات وتأشيرة رواد الأعمال وتأشيرة المتفوقين وغيرها من أنواع الإقامات المتاحة في الإمارات ولكل تأشيرة مما سبق ذكرها لها رسوم وسعر مختلف تم تحددها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، وتكون منح التأشيرة بشكل عام دون النظر عن نوع التأشير وفق شروط محددة، ومن المعلوم أيضا لدي البعض عن مسمي هذه التأشيرات لها بديل وهو البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الإمارات، وقد أتاحت الحكومة الإماراتية هذا النوع من التأشيرات لاستقطاب المستثمرين والموهوبين من كافة أنحاء العالم إلي دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أصبحت تحتل مكانه مرموقه في المجتمع العربي والدولي.

شروط الإقامة الدائمة في الإمارات

وفي هذا الصدد اعلنت الحكومة الإماراتية عبر البوابة الذكية للحكومة علي شبكة الإنترنت، أن استيفاء الشروط الخاصة بتأشيرة الإقامة الدائمة لرواد الأعمال، لا يؤهلهم للحصول عليها ألا بعد أن تقوم لجان متخصصة بمراجعة الطلب والوثائق المرفقة في الطلب المقدم من الشخص الوافد الذي يريد البطاقة الذهبية، وبعد ذلك تقوم اللجة المختصة بالمراجعة باتخاذ القرار بمنح التأشيرة من عدمه، وفي حال اعتماد طلب التأشيرة من اللجنة، سيتوجب على الوافد المقدم للطلب باستكمال إجراءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على التأشيرة، كما اعلنت الهيئة شروط الإقامة الدائمة في الإمارات التي من الواجب توافرها للحصول علي هذه التأشيرة وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون قادراً على إثبات خبرته كرائد أعمال.

يكون أحد المساهمين بحصة رئيسة أو عضو في الإدارة في احدي الشركات.

يكون قادر علي للانتقال للعيش في دولة الإمارات بصفه دائمة وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات بشكل قانوني.

يقوم الوافد بتقديم طلب الترشيح للحصول علي الإقامة الدائمة في الإمارات.

يتم إرسال تقرير بحالة الطلب المقدم على البريد الإلكتروني الذي تم ادخله مسبقا ويكون ذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بالطلب.

وبند أساسي الحصول على الموافقة على الترشيح.

تقوم الهيئة بإرسال رابط خاص لرفع المستندات المطلوبة للتقدم بالطلب علي الموقع.

تقديم المستندات المطلوبة التي تحددها الهيئة.

مراجعة الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأخر الخطوات هي الحصول على التأشيرة.

والجدير بذكر أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد في عام 2019 وتكون مدة صلاحية هذه التأشيرة لخمس أو عشر سنوات، ويتم تجديدها بشكل تلقائي عند توافر نفس الشروط التي تم منح التأشيرة بها في أول مرة، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية كما ذكرنا في السطور الماضية.

حيث تتيح هذه التأشيرة ميزة مهمة لحملها من الوافدين وهي إمكانية التمتع بإقامة طويلة من 5 إلى 10 سنوات كما ذكرنا ويكون ذلك دون الحاجة لكفيل إماراتي، وأيضا تكون نسبه التملك 100% داخل جميع إمارات الدولة وهذه يختلف عن الكثير من الدول العربية حيث يكون من المتعارف أن يقتضي الأمر بضرورة وجود شريك محلي يحمل الجنسية الإماراتية بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة وهذا ليس موجود في شروط الإقامة الدائمة في الإمارات، وتعتبر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمواطنة في دولة الإمارات العربية المتحدة من القضايا الهامة للمقيمين الذين يتقدمون بطلبات لمجموعة متنوعة من الطرق مثل التعليم والعمل والاستثمار ولكن كما لاحظت لا يمكن الحصول على جنسية أو جواز سفر الإمارات العربية بأي من هذه الطرق والمقيمون في دولة الإمارات مقيمين مؤقتًا فقط ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اذا كانوا يعيشون في البلاد لمدة 30 سنة.

شروط إلغاء تأشيرة الإقامة للمكفولين في الإمارات

هناك بعض الشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات والتي يجب توافرها حتى يتم إلغاء تأشيرة الإقامة التي يحملها الأشخاص التابعين لكفيل أماراتي، وتلك الشروط:

يجب على الكفيل إلغاء إقامة المكفول، والقيام بإلغاء كافة ولأذانات مثل الأذانات بالإقامة ولاستقدام والزيارة. عندما يتم إلغاء الإقامة للوافد، فإن بطاقة الهوية التي يحملها هذا الوافد المكفول في الإمارات العربية المتحدة تُلغى أيضاً بشكل تلقائي. بعد إلغاء تأشيرة الإقامة، تقوم الحكومة الإماراتية بإعطاء مهله أو بما يسمي فترة سماح إلى الوافد “المكفول” وتكون مدة فترة السماح 30 يوم ينبغي عليه أن يغادر هذا الشخص الإمارات في هذه المدة، أو يقوم بإصدار تأشيرة إقامة جديدة، وذلك حتى لا يتم توقيع أي عقوبات أو غرامة مالية على المكفول. في حالة انتهاء المدة المحددة وهي 30 يوم بدون الخروج من الإمارات، يتم دفع غرامة مالية تقرها الحكومة، ثم تقديم طلب للخروج من الدولة ودفع رسوم قدرها 200 درهم إماراتي.

ملحوظة هامة: للاستفسارات عن كافة هذه البنود يمكنكم التواصل مع مكاتب الإقامة وشؤون الأجانب من خلال الاتصال على الرقم المجاني (5111 800).