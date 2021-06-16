“الآن تفعيل” رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائر السانكيام موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائر دور 2021، من أهم وأكثر عمليات البحث الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف الدرجات، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتيجة سوف ترفع خلال ساعات عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، والذي يجب أن يقوم ولي أمر التلميذ بإنشاء حساب له على الموقع لكي يتمكن من الدخول ومعرفة النتيجة، وكانت الوزارة قد عقدت الامتحان من يوم 2021/06/01 وانتهت يوم 2021/06/07، وعلى الفور تم ابدأ في التصحيح عن طريق 16 ألف معلم، سخرتهم الوزارة للانتهاء من التصحيح في أسرع وقت، والآن يمكنكم التعرف على النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، الذي أعطته الوزارة للتلميذ أثناء عقد الامتحانات وفيما يلي طريقة استخراج النتيجة.

موعد أستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائر

من أهم الأسئلة الآن هو موعد رفع النتيجة الخاصة بالمرحلة الابتدائية التي ينتظرها مئات الآلاف من التلاميذ في جميع الولايات الجزائرية، وقد صرح المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية الجزائري السيد عباس بختاوي للإذاعة الجزائرية، أن أل 20 من شهر جوان الجاري هو الموعد الرسمي والنهائي، ومن الممكن أن يتم اعتمادها قبل هذا التاريخ.

الدخول إلي رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كتابة رقم التسجيل الموجود على الاستدعاء.

تسجيل الرقم السري الموجود على الاستدعاء.

الضغط على أيقونة أستظهار النتيجة.

سوف تظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسب النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائر دور 2021نتيجة السانكيام 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها سوف ترفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة، ويمكن للتلاميذ أولياء أمورهم الإطلاع عيها إلكترونياً على الفور، وبعد مرور 3 أيام من إعلان النتيجة يستطيع التلميذ سحب كشوف نقاطهم عن طريق المواقع فضاء أولياء التلاميذ، والديوان الوطني، وموقع الوزارة الرسمي، والأرضية الرقمية كل هذه المواقع سوف يكون متاح عليها النتيجة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

قالت وزارة التربية الوطنية نها أنهت كافة أعمال التصحيح لنحو 853391 تلميذ وتلميذة، في جو أمن بعد تكاتف كل الجهات ذات الشأن في عدد كبير من اللجان الامتحانية وصل إلي 14472 لجنة فرعية، وبعدها مباشراً أعدت 62 مركز على مستوى جميع الولايات الجزائرية لتصحيح الأوراق ومراجعتها بدقة، حتى انتهت من التصحيح وسوف تقوم برفعها عبر المواقع الإلكترونية للاستعلام عنها بسهولة.