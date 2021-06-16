نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية استعلام نتيجة السانكيام 2021 برقم التسجيل

نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية، ظهرت منذ قليل نتيجة الابتدائية الجزائرية على الموقع الرسمي وزارة التربية والوطنية الجزائرية جاء ذلك بعد أن انهي جميع الطلبة والطالبات كافة الامتحانات هذا العام بشكل مطمئن دون وجود أي مشاكل، وقد أوضحت الوزارة ان عملية التصحيح قد اكتملت علي النحو الصحيح وجاري رفع النتيجة علي الموقع الرسمي.

نتيجة السانكيام الجزائرية 2021

يمكن للطالب والطالبة وأولياء الامور الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية الخاصة بهم عن طريق اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح لكي يتمكن من الحصول على النتيجة والاطمئنان على نجاحهم

لذين لديهم أبناء بالمنظومة التعليمة ويجب أن يقوموا باتباع بعض من الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي ثروة الإلكتروني. ثم يتم اختيار تسجيل جديد لعمل حساب في الموقع. ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. بعدها يتم إدخال جميع المعلومات والبيانات التي تطلب من ولي الأمر للحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي. ثم يتم اختيار كلمة نتائج أبنائي. قم بعد ذلك باختيار الفصل الدراسي الثاني التي ترغب في الاستعلام عنه.

نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية

قامت الوزارة بعمل موقع فضاء أولياء التلاميذ لكي تمكن الطالب من الدخول على الموقع في اي وقت والحصول على المعلومات التي يريدها في جميع المراحل التعليمية وذلك منعا للخروج من المنزل وفقا للجراءات الاحترازية لمرض كورونا ومنع انتشاره.