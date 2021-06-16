اكتشاف سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير مركز "جماليا" الروسى لعلم الأوبئة، ألكسندر جينتسبورج، "نحدد الآن طيف السلالات التى تنتشر فى العاصمة موسكو، حيث عثرنا بالفعل على أكثر من سلالة هندية معدلة"، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات.

يُذكر أن خبراء الطب والأوبئة الروس يربطون الزيادة الأخيرة فى أعداد المصابين فى روسيا بالسلالة الهندية بالذات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس "كورونا" والتى تقدم مجانية وطوعية فى جميع أنحاء البلاد بناءً على تعليمات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.