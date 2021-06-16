نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021 الفصل الثاني موقع cinq.onec.dz

نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، يبحث الكثير من المواطنون في دولة الجزائر عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، فهو يريدون التعرف على كل ما يخصها من معلومات مثل موعد ظهور النتيجة، وكذلك الموقع الرسمي الذي سيمكن الآخرون من الاستعلام عنها فور ظهورها، تحديدًا وأنه قد انهي جميع الطلاب اداء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية في وقتٍ سابق من اليوم، لذا فالجميع في حال انتظار للتعرف على النتيجة، فقد تم اداء الامتحانات في ضوء مجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية للحماية من اصابة اولياء الأمور وكذلك الطلبة بنين وبنات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح البلاد منذ سنة واحدة، ولكن هناك الكثير من الدول التي استطاعت التحكم فيه.نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021
يتسائل الكثيرون عن موعد الإعلان عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، لذا وجب الإشارة إلى أنه قد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن تلك النتائج ستظهر خلال الأيام 18 من شهر يونيو الجاري وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وينبغي على الطالب فور الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع، ان يقوم بكتابة كل البيانات الخاصة به بطريقة صحيحة سواء اسم المستخدم/ وكلمة المرور، ورقم التسجيل، وغيرها من البيانات التي يحتاج إليها الموقع كي تظهر النتيجة بصورة صحيحة.خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021
والىن سنتعرف معكم متابعينا من خلال موقع ثقفني على طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021:
- أولاً يجب الدخول إلى موقع الديوان الوطني.
- ثانيًا، قم بكتابة الرقم السري الخاص بالطالب وكذلك رقم جلوسه.
- يجب أن يجيب الطالب عن السؤال الرياضي الذي سيظهر امامه.
- قم بالضعط على زر النتيجة.
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نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، يبحث الكثير من المواطنون في دولة الجزائر عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، فهو يريدون التعرف على كل ما يخصها من معلومات مثل موعد ظهور النتيجة، وكذلك الموقع الرسمي الذي سيمكن الآخرون من الاستعلام عنها فور ظهورها، تحديدًا وأنه قد انهي جميع الطلاب اداء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية في وقتٍ سابق من اليوم، لذا فالجميع في حال انتظار للتعرف على النتيجة، فقد تم اداء الامتحانات في ضوء مجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية للحماية من اصابة اولياء الأمور وكذلك الطلبة بنين وبنات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح البلاد منذ سنة واحدة، ولكن هناك الكثير من الدول التي استطاعت التحكم فيه.نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021
يتسائل الكثيرون عن موعد الإعلان عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021، لذا وجب الإشارة إلى أنه قد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن تلك النتائج ستظهر خلال الأيام 18 من شهر يونيو الجاري وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وينبغي على الطالب فور الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع، ان يقوم بكتابة كل البيانات الخاصة به بطريقة صحيحة سواء اسم المستخدم/ وكلمة المرور، ورقم التسجيل، وغيرها من البيانات التي يحتاج إليها الموقع كي تظهر النتيجة بصورة صحيحة.خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021
والىن سنتعرف معكم متابعينا من خلال موقع ثقفني على طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان التعليم الابتدائي 2021:
- أولاً يجب الدخول إلى موقع الديوان الوطني.
- ثانيًا، قم بكتابة الرقم السري الخاص بالطالب وكذلك رقم جلوسه.
- يجب أن يجيب الطالب عن السؤال الرياضي الذي سيظهر امامه.
- قم بالضعط على زر النتيجة.
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