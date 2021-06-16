نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني 2021 من وزارة التربية الوطنية الجزائرية الديوان الوطني بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني 2021 ، استكمالاً للجهود الملحوظة من شتي الجهات الحكومية بالجزائر للخروج من ازمة كورونا بأقل الخسائر، اصدرت التربية الوطنية فضاء اولياء التلاميذ الذي يستطيع بواسطته اهالي التلاميذ تجميع نقاط ذويهم فى الصفوف المختلفة عقب التسجيل على تلك المنصة.

نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني 2021

بما ان الاحوال بالجزائر لازالت غير مستقرة بسبب كوفيد 19 مثلها كباقي الدول باتت الوزارات والهيئات مجبرة على التأقلم واستكمال نشاطتها لكن بالتأكيد مع مراعاة قواعد السلامة، من بينها التربية الوطنية لاحظت انه لا يمكن وقف المسيرة التعليمية لانه غير معلوم بالضبط متى تنتهي ازمة كوفيد 19، لذا اقبلت على استكمال المسيرة لكن سيتم نقلها إلكترونياً حيث يتم التعامل بين التلميذ ومعلمه عبر الانترنت دون الحاجة للتلاقي وجه لوجه، كذلك سمحت لاهالي التلاميذ متابعة مستواهم التعليمي ونقاط اختباراتهم حتى يكونوا مطمئنين على ابنائهم وذلك يتم من خلال منصة رقمية اقرتها التربية الوطنية تحمل مسمي فضاء اولياء التلاميذ، يستطيع اولياء التلاميذ خلالها رؤية نقاط ذويهم لكن يُشترط كى يتم ذلك ان يكون لديهم استمارة موثقة على تلك المنصة اولاً، وذلك بهدف الحفاظ على سرية بيانات التلاميذ، وكى تُضيف السرية لهذه الحسابات اشترطت توثيقها من مدرسة التلميذ بختم من مديرها، وسيُفتتح العمل على فضاء اولياء التلاميذ فى غضون يومين من اليوم.

رابط كشف نقاط نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني 2021

ينبغي ان يساعد كل من التلاميذ و اوليائهم التربية الوطنية فى تحقيق السلامة لكليهما والالتزام بمتابعة فضاء اولياء التلاميذ لرؤية نقاط التلاميذ، ولكي يكن لك الحق فى متابعة درجات ابنك على فضاء اولياء التلاميذ ينبغي:-