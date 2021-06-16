هل مسموح للمعلمين بالسعودية العمل في مدارس أخرى؟ تسائل الكثير من المعلمين عن هذا السؤال حيث يريد البعض زيادة دخله عن طريق العمل في أكثر من مدرسة بالسعودية، ولذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، عن تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك للمعلمين الذي يقل نصابهم عن الحصص المقررة من وزارة التربية والتعليم، حيث من الممكن أن يقوم بالعمل في مدرسة أخرى، وذلك بهدف سد العجز الموجود في الوقت القادم، على أن يكون الحد الأقصى للحصص خمس حصص في الأسبوع.

السماح للمعلمين بالعمل بمدارس أخرى

من الجدير بالذكر أنه يتم صرف المكلف بالحصص الزائدة على الحصص المقررة في اللائحة، مقدار مائة ريال عن كل حصة في كافة المراحل التعليمية، كما يتم صرف هذه المكافأة المالية أيضاً للمعلمين المكلفين بتعليم الكبار، مع العلم أنه يمكن تخفيض النصاب التعليمي للمعلمين المكلفين بالمهام التربوية، وفقًا لتحقيق أهداف المصلحة التعليمية، على أن لا يقل عدد الحصص الأسبوعي عن 3 حصص، كما أنه من الممكن أن يتم الإعفاء من هذا النصاب التعليمي، وذلك في حالة تكلفة المعلم بأعمال إدارية.

ضوابط سد المعلمين للعجز

في النقاط التالية نذكر لكم ضوابط سد المعلمين للعجز، وفقا للوائح التي تم وضعها في الأيام الأخيرة: