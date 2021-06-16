رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 الجزائر خطوات الاستعلام عن النتائج

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 الديوان الوطني التي يبحث عنه اليوم آلاف الطلاب والطالبات في الجزائر، نظراً لبدء الاستعداد لرفع النتيجة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 16 جوان يونيو 2021، اليوم تنتهي حالة القلق والتوتر الذي صاحب الأسر الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية التي انتظر فيها كل أب وكل أم درجات امتحانات الشهادة الابتدائية، في هذا التقرير سنقدم لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 الديوان الوطني

بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية في الثاني من يونيو الجاري في ظروف وإجراءات احترازية قوية لم تشهدها الجزائر من قبل، حيث كانت في العام الماضي قد ألغت الاختبارات لهذه المرحلة العمرية، أما في هذا العام قررت وزارة التربية الوطنية بالجزائر اجتياز الطلاب والطالبات الاختبارات، مع تقليص عدد المناهج الدراسية وتخفيف الاختبارات، كما أقامت الوزارة الاختبارات تحت مراعاة إجراءات مشددة تضمن حماية الأبناء والبنات من الإصابة بهذا المرض اللعين الذي ضرب جميع ولايات الجزائر، وفور الانتهاء من الاختبارات بدأت الإدارات التعليمية بصحيح الأوراق، وتم اعتماد النتيجة منذ وقت بسيط، ويمكن لأي شخص التعرف عليها من خلال رابط نتائج الشهادة الابتدائية 2021.



خطوات معرفة نتائج السانكيام

كي تكون قادر على الوصول إلي نتيجة الشهادة الإبتدائية 2021 يحتاج منك الأمر إتباع بعض النقاط البسيطة، أهم هي الخطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، ثانياً الدخول على رابط موقع الديوان الوطني ثم كتابة التالي:



تسجيل رقم السجل.

كتابة الرقم السري.

تسجيل الرقم الظاهر أمامك.

النقر على النتيجة.

بعد الانتهاء من كتابة هذه البيانات ستتمكن من معرفة النتيجة بسهولة جداً، على جانب آخر بدأت بعد المصادر في وزارة التربية الوطنية بالجزائر توضح في حالة عدم ظهور النتيجة في تمام الثانية ظهراً اليوم سيتم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

في ختام هذا التقرير نتمنى لكم جميعا النجاح في هذه المرحلة التعليمية، وفي حالة وجود صعوبة في الحصول على النتيجة سجل لنا في صندوق التعليقات كي يتمكن فريق الدعم الفني من مساعداتك خلال ال 24 ساعة، يتم كتابة التعليقات أسفل موضوعنا هذا رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 الديوان الوطني.