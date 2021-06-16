من هنا رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع وزارة التربية الوطنية

كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ، يتطلع اليوم جميع الطلاب في أغلب المراحل التعليمية المختلفة داخل دولة الجزائر إلى الحصول على كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، ومعرفة الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من الدخول على النتائج الخاصة بهم، وخاصة بعد ما سادت حالة من القلق والتوتر عقب انتهاء الامتحانات الخاصة بهم، وتأخر ظهور كشوف الدرجات، واليوم سوف نتعرف سوياً على كيفية معرفة النتيجة الخاصة بك بمنتهى السهولة واليسر، كما سوف نضع بين ايديكم الرابط الرسمي الصحيح للموقع الالكتروني الخاص بها، تابعوا معنا.

كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتعاون مع اللجنة العليا لادارة المسابقات والامتحانات داخل البلاد عن موعد وطريقة كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، والتي كان الطلاب قد بداوا بالفعل الاختبارات الخاصة بها منذ عدة أيام، حيث بدأت يوم 15 جوان الجاري، والتي تعرف باختبارات البيام 2012، ومن جانبها قررت المصادر المسؤلة داخل وزارة التربية والتعليم عن الموعد الأكيد لظهور الكشوفات والكشف عن النتائج الخاصة بالطلاب، والذي يكون في اليوم الأول من شهر جولية، وهو موعد مناسب جداً للانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بشكل دقيق، ووقت كاف لظهور النتيجة بشكل رسمي وسليم، وأشادت أنه على جميع الطلاب عدم القلق بشأن الموعد المقرر، وأن درجاتهم لن تتأخر أكثر من ذلك، كما عملت الوزارة على أن تكون النتائج على الموقع الرسمي الخاص بها عبر شبكة الانترنت، حتى يتمكن أي طالب من معرفة درجاته بطريقة سريعة وسهلة.

رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

من اجل الحصول على كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 بطريقة صحيحة اتبع التعليمات التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نتائج البيام 2021.

ادخل رقم التسجيل الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

انقر على كلمة استظهار النتيجة الموجودة في الأسفل.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يستطيع الطالب الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر اتباع الخطوات التي قدمناها لكم في الفقرة السابقة، حيث يلزم على الطالب القيام بزيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والخاص بنشر نتائج الشهادة المتوسطة لهذا العام، نتمنى لجميع الطلاب في هذه المرحلة التفوق والنجاح، وقامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بمعرفة النتائج وكشف نتائج التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 ويتم ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك حيث تسعى الحكومة الجزائرية لجعل جميع الخدمات تتم بشكل إلكتروني.