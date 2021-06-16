نتيجة الشهادة الإعدادية2021 التوتر يتزايد بشكل ملحوظ منذ صباح اليوم، لانة بعد ان تم إعلان نتائج الأوائل في جنوب سيناء والعديد من المحافظات المصرية، ومن ثم نقدم لحضراتكم رابط النتيجة جميع المحافظات للإطلاع علي نتائج الطلاب بسهولة من خلال الإنترنت، حيث أنة تم تخصيص رابط بوابة التعليم الأساسي من قبل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، والجدير بالذكر أنة يتم عن طريقة إستعلام النتائج الإعدادية بدون التوجة الي المدارس لمنع التقاط عدوي فيروس كورونا المستجد، علما بأن إن العديد من الظروف تغييرت بعد إنتشار هذا الفيروس، ولأن نتيجة الإعدادية تمثل أهمية كبيرة لدي أولياء الأمور باعتبارها المحدد لمصير الطالب، حيث يتم توجة الطالب للمرحلة التعليمية التالية بناء علي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في تلك المرحلة.

الان نتيجة الشهادة الإعدادية2021

محركات البحث تتجة بقوة في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة نتائج 3 إعدادي، ولذلك نقدم لكم الان نتيجة الشهادة الإعدادية2021، كما نستعرض معكم رابط النتيجة جميع المحافظات لتسيير عملية الإطلاع علي نتائج الطلاب، ونوضح لكم إن نسب النجاح مطمئنة للغاية وتتعدي 92% وأكد وزير التربية والتعليم علي ذلك صباح اليوم، وبالفعل تم إعلان أسماء الأوائل في بعض المحافظات ومنها جنوب سيناء، والجدير بالذكر أن ساعات وتتاح النتائج لجميع أبنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، وسوف نقدم لكم خطوات توضيحية بسيطة للحصول علي نتائج المواد الدراسية بسهولة.

لينك نتيجة 3 إعدادي الترم الثاني

الان نتيجة الشهادة الإعدادية2021 رابط النتيجة جميع المحافظات، ولتيسر حصول الطالب علي نتائجهم للترم الثاني 2021، إتاحة وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الأساسي وهو رابط الكتروني رسمي، واليكم خطوات الحصول علي النتيجة

يتم دخول رابط الموقع الذي سبق الاشارة الية وهو بوابة التعليم الأساسي.

الآن قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك، وعليك التأكد منة وكتابتة بطريقة صحيحة.

الطريقة الصحيحة لتسجيل الرقم هي كتابتة من اليسار الي اليمين.

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الآن إضغط علي أيقونة عرض النتيجة.

سوف تنتظر بضع دقائق لحين الحصول علي مفردات الدرجات الخاص بك في مختلف المواد الدراسية.

وبعد الحصول علي النتيجة يمكنكم تحديد الجهة التعليمية اللاحقة من بين الاختيارات المتعددة المتاحة، حيث يلتحق الطلاب بعد الاعدادية باحدي الجهات التالية

تمريض عادي أو عسكري.

ثانوية عامة.

دبلوم تجاري، صناعي.

أو احدي المؤسسات العسكرية للطلاب الذكور.

أو المدارس الخاصة ذات الأختبارات المتعددة والمتنوعة لتناسب العديد من الطلاب.

نتائج الإعدادية جميع المحافظات

وسوف تنتهي الإدارات التعليمية في جميع المحافظات حول جمهورية مصر العربية قريبا من اعمال رصد ورفع الدرجات، حيث تعلن كل إدارة عن درجات نتائج الإعدادية جميع المحافظات خلال ساعات معدودة، وأكدت الوزارة علي ضرورة متابعة الموقع الرسمي والذي تعلن النتائج لجميع المحافظات من خلالة فور اعتمادها.