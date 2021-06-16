لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية “السانيكام” 2021 طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر موقع الديوان الوطني

لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021، تعتبر من أهم الكلمات التي يزداد البحث عنها حالياً على محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث الطلاب وأولياء أمورهم على الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة، وهذا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن رفع النتيجة خلال الساعات المقبلة عبر موقع الوزارة، بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، فالجميع يعيشون حالة من الترقب والقلق في انتظار الإعلان عن النتيجة، وخلال هذا المقال نستعرض عليكم طريقة الاستعلام عن نتائج “السانيكام” برقم الجلوس.

لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ستعتمد النتيجة بشكل رسمي وسترفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة خلال الساعات المقبلة متاحة على الموقع، وسيكون من السهل حصول الطالب على النتيجة بسهولة من المنزل دون الحاجة للتوجه للمدارس، في ظل الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله بشكل مخيف، وبذلك تحد الدولة التزاحم في المدارس.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية في الجزائر 2021

منذ انتهاء اختبارات الشهادة الابتدائية في الجزائر، يترقب الطلاب على أحر من الجمر النتيجة لمعرفة الدرجات التي حصول عليها، ويمكن معرفة النتيجة في حال ظهورها بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الوطني.

كتابة الرقم الخاص بالطالب المسجل به على الموقع.

كتابة رقم الجلوس.

الإجابة على السؤال الرياضي الذي يطرح على الموقع.

الضغط على عرض النتيجة.

نتائج الشهادة الابتدائية الجزائرية

عقدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية اختبارات الشهادة الابتدائية في 1/6/2021 في كل محافظات الجزائر، وانتهت الاختبارات في 7/6/2021، وبعدها بدأت عمليات التصحيح على الفور حتى تنتهي سريعاً وتعلن النتيجة ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم، وخلال الساعات المقبلة ستعلن النتيجة رسمياً عبر موقع الديوان الوطني.