12 وفاة و500 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9614 حالة والإصابات إلى 744377 حالة. ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.47% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا

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