كورونا ظهر فـي 5 ولايات أميركية قبل تسجيل الحالات الأولى .. وجهاز جديد يتعرف على رائحة المصابين

■ فرنسا تخشى تفشي سلالة دلتا

■ اليابان تضاعف الجرعات للعاملين فـي أولمبياد طوكيو

■ البرازيل تعطي 80 مليون جرعة لقاح

■ اليونان تتيح التطعيم لجميع البالغين

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت دراسة حكومية جديدة أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في خمس ولايات أميركية قبل أسابيع من إعلان هذه الولايات عن أولى حالات الإصابة بها.

وأُخذت أكثر من 24 ألف عينة دم لبرنامج أبحاث تابع للمعاهد القومية للصحة خلال الفترة من الثاني من يناير حتى 18 مارس 2020 وجرى تحليلها واتضح أن سبعة أشخاص لديهم أجسام مضادة لفيروس سارس ـ كوف ـ2 المسبب لمرض كوفيدـ19.

وقال الباحثون إن العينات الإيجابية جاءت من ولايات إلينوي وماساتشوستس ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.

إلى ذلك أحدث علماء في شركة بريطانية، طفرة هائلة قادرة على تسهيل حياة البشر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أصبح من الممكن تحديد المصابين بالفيروس من خلال رائحتهم، وذلك بفضل جهاز جديد، مما يقلل خطر نقل العدوى في الأماكن العامة.

وقام علماء في شركة “روبوساينتفيك” البريطانية، بابتكار جهاز قادر على التعرف على “رائحة” فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كانت توجد إصابات في مكان ما، بدقة تصل إلى 100 بالمئة، خلال 15 دقيقة فقط.

ومن شأن هذا الاختراع، أن يسهل حياة الناس بشكل كبير في ظل انتشار الوباء، فمن الممكن تركيب الجهاز في المكاتب أو المدارس أو الطائرات، لمنع تفشي “كوفيد-19”.

ويعتمد الجهاز على اكتشاف الرائحة المميزة التي تنتج عن التغيرات الكيميائية في جلد الشخص أو أنفاسه، لأن الفيروس يتسبب بتغيير المركبات العضوية المتطايرة التي تتكون منها رائحة الجسم، وبالتالي فإن هناك “بصمة” لدى المصابين لا يمكن اكتشافها من قبل البشر، ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز عندما يمتص الرائحة. إلى ذلك تتزايد المخاوف في فرنسا بشأن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران خلال زيارته لمركز تطعيم في باريس إن 2 إلى 4 % من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا.

وأضاف أن النسبة ربما تبدو ليست كبيرة ، ولكن بريطانيا سجلت أعدادا مماثلة منذ أسابيع قليلة.

ويشار إلى أن سلالة دلتا، سريعة الانتشار، تسببت في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا مجددا، وذلك على الرغم من أن حملة التطعيم هناك متقدمة بصورة كبيرة، وفقا لما قاله فيران. وأشار إلى أن ذلك يعني أنه على المواطنين في فرنسا عدم التراخي . وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الاثنين إرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. وقد حصل نحو 46% من تعداد سكان فرنسا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا حتى مساء الاثنين. في غضون ذلك أعلنت اليابان مضاعفة جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المخصصة للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، لتصل إلى 40 ألف جرعة بدلا من 20 ألف جرعة يوميا. وقالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة فايزر الأميركية بشأن جرعات اللقاح.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا إلى اتفاق مع فايزر بشأن عدد مماثل من جرعات اللقاح. من جانبها أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية بأنه قد تم إعطاء إجمالي 80 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل. ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ19ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر، لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعا. وفي السياق أعلنت لجنة التطعيم اليونانية اتاحة التطعيم لجميع من يبلغون من العمر أكثر من 18 عاما الحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا بعد إلغاء الأولوية طبقا للفئات العمرية.

وأوضحت السلطات الصحية أن نحو نصف السكان ، البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.