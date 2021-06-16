عقد ورشة تدريبية حول تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان

جدة - نرمين السيد - بدأت الأمانة العامة، تنظيم ورشة تدريبية حول "تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان: الإدارة المحكمة بالنتائج"، وذلك لمدة ثلاثة أيام بداية من أمس الثلاثاء حتى غدا الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالأردن، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة أعضاء المجلس العربى للسكان والتنمية.





تغطى الورشة التدريبية العديد من المحاور الهامة، ومنها: "تحليل السياق وافتراضات التخطيط، تحليل الهيكل التنظيمى للمجالس واللجان، مدخلات تحليل نقاط القوة والضعف من خلال تحليل مهام ومسؤوليات واختصاصات عمل المجالس واللجان الوطنية للسكان، إدارة الاتصالات والمناصرة، عمليات الإدارة والتخطيط القائمة على النتائج، أطر عمل المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، الفرصة السكانية، منهجية ملخصات السياسات، وضع الصيغة النهائية لخطط عمل الوحدات والتخطيط القائم علىالنتائج. من جانبها، قالت معالى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن ان هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من ورشات رفع القدرات للعاملين فى قطاع السكان تنفذ خلال العام الحالى وهى تأتى كضرورة حتمية بعد الجائحة التى طالت العالم أجمع والتى تطلبت إعادة النظر بالكثير من الخطط والبرامج التى عملت عليها المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربى سابقاً، وكذلك لكى تعطى نماذجا لخطط جديدة للاستجابة لهذ الأزمة والأزمات المستقبلية المحتملة.

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