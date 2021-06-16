البيت الأبيض يعلن انتهاء اجتماعات القمة بين بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "يورو نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض أعلن انتهاء اجتماعات القمة بين بايدن وبوتين بعد نحو أربع ساعات من بدئها.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "يورو نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض أعلن انتهاء اجتماعات القمة بين بايدن وبوتين بعد نحو أربع ساعات من بدئها. فيما أكد مصدر أمريكى لسكاي نيوز، أن الاجتماع الموسع كان مقررا على جلستين لكنه اختتم بعد جلسة واحدة فقط.

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