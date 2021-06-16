بوتين: اتفقت مع بايدن على عودة السفراء واستئناف مهامهم الدبلوماسية 

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا بعد اختتام القمة التى جمعته بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال لوسائل الإعلام إنه اتفق مع بايدن على أن يعود سفرائهما إلى مناصبهما واستئناف مهامهم الدبلوماسية.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ، أناتولي أنتونوف ، والسفير الأمريكي لدى روسيا ، جون سوليفان ، في بلديهما منذ عدة أشهر بسبب التوترات المتزايدة بين البلدين.

وكانت اختتمت منذ قليل قمة الرئيس الأمريكى، جو بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين في جنيف، بعد حوالي ثلاث ساعات من المحادثات بين الرئيسين وفرقهما.

واختتم الاجتماع الثنائي الموسع، الذى شارك فيه العديد من مساعدي الرؤساء ، بعد أكثر من ساعة بقليل، واستمرت الجلسة الأولى الأصغر من المحادثات حوالى ساعة ونصف.

وقال البيت الأبيض فى البداية، إن الاجتماع الثنائي الموسع ، الجلسة الثانية لقمة جو بايدن وفلاديمير بوتين ، سينقسم إلى جزأين، ولكن هذا لم يحدث.

وكان البيت الأبيض قد قال في البداية إن المحادثات ستستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات ، لذا كانت القمة في الواقع أقصر مما كان يتوقعه فريق بايدن.

وعقد بايدن وبوتين مؤتمرات صحفية منفصلة للرد على أسئلة حول القمة.