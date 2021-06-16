كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر فصل الدراسي الثاني tharwa

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 بعد الانتهاء من أداء الاختبارات لكل المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني يبدأ الطلاب بانتظار نتائج تلك الاختبارات، حيث يتم توفير تلك النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص وهو الفضاء أولياء التلاميذ، حتى يتمكن بكل سهولة من عبر الإنترنت من معرفة كشف نقاط الطلاب في دولة الجزائر وكل ولاياتها المختلفة، والهدف منها هو الكشف عن النقاط من خلال أولياء التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني، حيث تم توفيره من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الإلكتروني لكل المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

فضاء أولياء التلاميذ هي عبارة عن منصة رقمية قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بإطلاقها حتى يتمكن كل أولياء الأمور بالتسجيل في تلك المنصة فهي منصة تضم معلومات متكاملة وبيانات حول الطلاب.

هي عبارة عن منصة رقمية قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بإطلاقها حتى يتمكن كل أولياء الأمور بالتسجيل في تلك المنصة فهي منصة تضم معلومات متكاملة وبيانات حول الطلاب. كما أنها تقوم بعرض كل نتائج الامتحانات بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.

وهى من أهم المنصات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يمكن لكل الطلاب أن يقوموا باستخراج كل نقاط فضاء التلاميذ بعد الإعلان عن ظهورها من قبل وزارة التربية الوطنية بعد أن تم الانتهاء من كل عمليات التصحيح ورصد الدرجات والقيام برفعها بشكل إلكتروني.

بعد الإعلان عن ظهورها من قبل وزارة التربية الوطنية بعد أن تم الانتهاء من كل عمليات التصحيح ورصد الدرجات والقيام برفعها بشكل إلكتروني. هنا يتمكن الطلاب من استلامها عن طريق الخدمة المقدمة بشكل مجاني.

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021

يوجد بعض الخطوات التي يقوم ولى الأمر أو التلميذ باتباعها حتى يتمكنوا من معرفة نتائج الأبناء بشكل إلكتروني، وهذا من خلال الموقع الرسمي وهو موقع الثروة التعليمي وكشف نقاط أولياء التلاميذ بكل مراحل التعليم داخل الجزائر، وهذا من خلال الطرق التالية: