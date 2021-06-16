رابط نتائج السانكيام 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ و موقع الديوان الوطني للامتحانات

رابط نتائج السانكيام 2021، يزداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل، عن نتائج الشهادة الابتدائية أو نتائج السانكيام 2021 في الجزائر، وذلك برقم التسجيل، وذلك تزامناً مع قرب موعد إعلان النتيجة، ومنذ أن إنتهت الاختبارات للشهادة الابتدائية، والكل في ترقب لإعلان موعد النتيجة، فقد إنتهت اللجان من عملية التصحيح، والمراجعة ورصد الدرجات، ولا يبقى غير إعلان واعتماد النتيجة، من قبل المسؤولين.رابط نتائج السانكيام 2021
حيث يستطيع جميع طلاب الشهادة الابتدائية، معرفة نتائجهم عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق الدخول برقم التسجيل.ميعاد إعلان نتيجة السانكيام 2021
من المتوقع ظهور النتيجة بعد غد، يوم الجمعة 18/6/2021 القادم، وذلك في أكثر من 95% من اللجان، في حوالي 62 مركز في مختلف ولايات الجزائر، وقد أعلنت الوزارة أنه يتم سحب الكشوف الخاصة بالنقاط، سوف يتم يوم 21/6/2021.خطوات الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاستخراج النتيجة
- يتم البحث عبر شبكة الانترنت على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في الأيقونة المخصصة لذلك، حيث أن هذا الرقم موجود على ورقة الاستدعاء الخاصة بالامتحان لكل طالب.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.
- ويتم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
فذلك عن طريق الخطوات التالية:
- يتم البحث عبر شبكة الانترنت على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ “التسجيل عبر الرابط الرسمي tharwa education gov dz 2021″.
- يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، ما إذا كان لا يوجد حساب لولي الأمر عبر الموقع.
- ثم يتم الضغط عل أيقونة “كشف النقاط”.
- ويتم تحديد المرحلة التعليمية للطالب.
- ثم يتم تحديد الفصل الدراسي للطالب.
- ويتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
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رابط نتائج السانكيام 2021، يزداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل، عن نتائج الشهادة الابتدائية أو نتائج السانكيام 2021 في الجزائر، وذلك برقم التسجيل، وذلك تزامناً مع قرب موعد إعلان النتيجة، ومنذ أن إنتهت الاختبارات للشهادة الابتدائية، والكل في ترقب لإعلان موعد النتيجة، فقد إنتهت اللجان من عملية التصحيح، والمراجعة ورصد الدرجات، ولا يبقى غير إعلان واعتماد النتيجة، من قبل المسؤولين.رابط نتائج السانكيام 2021
حيث يستطيع جميع طلاب الشهادة الابتدائية، معرفة نتائجهم عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق الدخول برقم التسجيل.ميعاد إعلان نتيجة السانكيام 2021
من المتوقع ظهور النتيجة بعد غد، يوم الجمعة 18/6/2021 القادم، وذلك في أكثر من 95% من اللجان، في حوالي 62 مركز في مختلف ولايات الجزائر، وقد أعلنت الوزارة أنه يتم سحب الكشوف الخاصة بالنقاط، سوف يتم يوم 21/6/2021.خطوات الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاستخراج النتيجة
- يتم البحث عبر شبكة الانترنت على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في الأيقونة المخصصة لذلك، حيث أن هذا الرقم موجود على ورقة الاستدعاء الخاصة بالامتحان لكل طالب.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.
- ويتم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
فذلك عن طريق الخطوات التالية:
- يتم البحث عبر شبكة الانترنت على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ “التسجيل عبر الرابط الرسمي tharwa education gov dz 2021″.
- يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، ما إذا كان لا يوجد حساب لولي الأمر عبر الموقع.
- ثم يتم الضغط عل أيقونة “كشف النقاط”.
- ويتم تحديد المرحلة التعليمية للطالب.
- ثم يتم تحديد الفصل الدراسي للطالب.
- ويتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
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