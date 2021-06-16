لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 خطوات الحصول عليها الآن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، نستعرض معكم الآن الموقع الذي يبحث عنة الألف من الطلاب وأولياء أمورهم في جمهورية مصر العربية، وذلك للحصول علي نتائج الصف الثالث الاعدادي، حيث إتاحة وزارة التربية والتعليم موقع بوابة التعليم الأساسي والذي يتم فية كتابة الرقم السري أو رقم الجلوس، وبعد ذلك تظهر النتيجة في غضون لحظات، وسوف نوضح لحضراتكم خطوات الحصول عليها الآن، وذلك بعد إعلان الوزارة عن اعلانها خلال ساعات والتي بدأ عدها عكسيا من الآن، واليكم كافة التفاصيل عن النتائج والموقع المباشر للحصول عليها.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

العديد من الاسر في حالة ترقب شديدة لموقع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل في العديد من المحافظات المصرية منها جنوب سيناء والفيوم والجيزة، فنجد نبض القلب مرتفع وحالة القلق تسود البيوت للحصول علي الشهادة الإعدادية التي تعتبر فيصل بين العام الحالي، وتحديد المستقبل القريب للتعليم الخاص لأبنائنا، ويمكنكم متابعة نتائج الصف الثالث الاعدادي 2021 عبر بوابة التعليم الأساسي، والتي تم إعتمادة كموقع رسمي مخصص للطالب حيث يتابع من خلالة الدروس، وكذلك يحصل من خلالة علي نتائج الاولاد بدون التنقل من المنزل في غضون دقائق معدودة، ويسرد الموقع قائمة المواد الدراسية ومجموع الطالب في كل مادة تعليمية يحصل عليها الطالب من المواد المقرر علية راستها، واليكم خطوات ميسرة لتوضيح كيفية الحصول علي نتائج الطلاب.

طريقة استخراج نتيجة 3 إعدادي

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، سوف نستعرض معكم الآن عبر موقعنا الإخباري المميز والذي يتابع حصريا معكم كافة المستجدات عن النتيجة، لذلك اليكم خطوات استخراج نتيجة 3 إعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، والذي يتيح نتائج كافة الطلاب في جميع المحافظات من المرحلة الابتدائية والإعدادية

قم بزيارة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

عليك عزيزى الطالب كتابة رقم الجلوس في خانتة الموضحة أمامك.

حدد المحافظة التابع لها اثناء الدراسة.

الآن عليك الضغط علي كلمة عرض النتيجة، وسوف تحصل علي مفردات الدرجات لكل مادة علي حدي.

تابع موقعنا واترك تعليق لطلب المساعدة في حالة عدم القدرة علي استخراج النتيجة.

وسوف نستمر في كشف كل متعلقات الخبر معكم لحظة بلحظة، وذلك لعرض النتيجة فور ظهورها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك سوف نتابع معكم تنسيق كافة الجهات المنوطة بالتعليم بعد المرحلة الاعدادية، ومن ثم سنعرض لكم الجهات الممكنة لإستقبال الطلاب بعد الصف الثالث الاعدادي، حيث تكون الفرص متاحة لعديد من الأختبارات والتي يقع اختيارها وفق مجموع الطالب.