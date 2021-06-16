قرض سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب وبشروط ميسرة

قرض سلفة بإيداع فورى أحد القروض الشخصية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بشكل مختلف وبتقنية مالية حديثة وبطريقة سهلة وميسرة ، وذلك من أجل رفع مستوى التعاملات البنكية والوصول بالعميل إلي تجربة تمويلية فريدة بخطوات سهلة وسريعة ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي والتي توفر منتجات تمويلية تنافسية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعملاء داخل المملكة العربية السعودية.

قرض سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي كاش وفورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما أتاحت منصة سلفة للعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها التقديم على المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المنصة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدى منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. إيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض سلفة بإيداع فورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. توفر المنصة موافقة فورية علي طلب الحصول على قرض سلفة وذلك خلال 15 دقيقة فقط. توفر منصة سلفة خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة لسداد مبلغ التمويل. تقدم سلفة القرض الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة العملاء.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية التقديم علي طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول علي رابط قرض سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.

يشترط للاستفادة من تمويل سلفة الفورى أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل منصة سلفة.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل عن ستة أشهر وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على قرض سلفة وشروط الاستفادة من المنتج