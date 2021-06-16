"التعاون الخليجي" يطالب بإشراك دول المجلس بالمحادثات النووية

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، لضرورة مشاركة دول المجلس في أية محادثات تتعلق ببرنامج إيران النووي.
وشدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة أن تأخذ المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع طهران في الاعتبار، البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني.
وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية العام الماضي، مثلت خطوة مهمة على طريق التضامن الخليجي.
وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شدد الزياني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة.
وعلى صعيد آخر، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، العمليات الإرهابية التي استهدفت العراق. كما أعرب عن رفض المجلس الوزاري الخليجي لجميع التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.
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