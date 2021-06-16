جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن المششاورات ستبدأ حول العديد من الأمور الدبلوماسية بين الجانبين الروسى والأمريكى، ولفت إلى تراكم الكثير من القضايا عبر الزمن، وأعرب عن يقينه بأن الجانب الأمريكى عازم على التوصل إلى حلول





وقال الرئيس الروسى -فى مؤتمر صحفى عقب القمة الأمريكية الروسية فى جنيف اليوم الأربعاء- أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عودة سفيرى البلدين لعملهما ومهامهما إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك. وأضاف أنه تمت خلال القمة مناقشة قضية أوكرانيا بشكل مفصل، وأن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أن حلول القضية تكمن فى اتفاق "مينسك". وتابع أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مسئولية مشتركة فى حفظ الاستقرار الاستراتيجى العالمى كونهما القوتين العظمتين النوويتين فى العالم. وقال: "نحن ندرك هذا، أعتقد أنه ظهر جليا للجميع أن الرئيس بايدن تحمل المسئولية فيما يخص تمديد مفاوضات معاهدة "ستارت 3" لخمس سنوات أخرى"، موضحا أنه اتفق، فى هذا الصدد، مع الرئيس بايدن على بدء المشاورات على مستوى الوكالات المعنية فى البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: المناقشات ستبدأ حول العديد من الأمور مع الجانب الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.