رئيس وزراء تايلاند: إعادة فتح البلاد بشكل كامل فى غضون 120 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أو تشا أنه سيتم إعادة فتح البلاد بشكل كامل فى غضون 120 يوما، بحيث تتمكن جميع الأعمال التجارية من استئناف أنشطتها المعتادة، كما يمكن لزوار البلاد التنقل فى أرجائها بحرية.





وقال رئيس وزراء تايلاند، فى تصريحات يثها التلفزيون الوطنى، اليوم الأربعاء، ونقلتها صحيفة (بانكوك بوست) المحلية، "إننى أضع هدفا لنا، وهو أن نعلن أن تايلاند مفتوحة بالكامل فى غضون 120 يومًا من اليوم.. أما بالنسبة للمدن السياحية الجاهزة، فستقوم بذلك بشكل أسرع".

وأضاف أن "قرار إعادة فتح البلاد بشكل كامل سيحمل مخاطر، لكنه سيساعد جميع الشركات على الوقوف على قدميها مرة أخرى بعد أن تضررت جراء تفشى فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "عندما نأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للناس، فإن الوقت قد حان الآن كى نتحمل هذه المخاطر المحسوبة.. ولا يمكننا الانتظار حتى يتم تطعيم الجميع بجرعتين أو يكون العالم خاليا من الفيروس لنعيد فتح البلاد".

وتنتهى فترة الـ120 يوما المستهدفة فى منتصف أكتوبر القادم، وهو موعد يقول برايوت إن بحلوله سيكون حوالى 50 مليون شخص قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأكد برايوت أن هدف تطعيم 50 مليون شخص يمكن تحقيقه إذا كانت هناك لقاحات كافية، منوها بأن بلاده أبرمت اتفاقيات مع 6 من منتجى اللقاحات (فايزر، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسينوفاك، وسينوفارم، وأسترا زينيكا) لتسليم 105.5 مليون جرعة هذا العام.

وتأتى تصريحات رئيس وزراء تايلاند بعد يوم واحد من اعتذاره عن تأخير التطعيمات بسبب نقص اللقاحات فى البلاد، التى تشهد موجة ثالثة شرسة من إصابات كورونا.

ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة أمس، فقد تلقى حوالى 5 ملايين شخص فى تايلاند جرعة واحدة على الأقل خلال الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد-19)، والتى انطلقت فى 28 فبراير الماضى.