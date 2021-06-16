البيت الأبيض: إيماءة بايدن لأحد الصحفيين فى جنيف أسىء تفسيرها

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض أن الإيماءة التى صدرت عن الرئيس الأمريكى جو بايدن لأحد الصحفيين خلال اللحظات الأولى من اجتماعه بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف، قد أسىء تفسيرها.





وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حديثا دار حول سؤال وجهته إليز بيرلماتر مراسلة قناة (إن بى سى) إلى بايدن حول ما إذا كان يثق ببوتين، مشيرة إلى أنه وفقا للصحفيين الذين كانوا متواجدين فى حجرة الاجتماع، بدا أن بايدن ينظر إلى بيرلماتر ويومئ برأسه بالإيجاب، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن "هذه الإيماءة أسىء تفسيرها". وأضافت ساكى، فى بيان، أنه "خلال فترة فوضوية كان يصرخ فيها الصحفيون بالأسئلة على بعضهم البعض، أعطى الرئيس إيماءة عامة فى اتجاه وسائل الإعلام"، ولم يكن يرد على أى سؤال أو أى شىء آخر غير الفوضى".

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