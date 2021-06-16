أخبار اليمن : صنعاء.. إعدام 3 مدانين بالقتل والاغتصاب

صنعاء.. إعدام 3 مدانين بالقتل والاغتصابنفذت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حكما بإعدام اثنين أدينا بجريمة خطف واغتصاب وقتل طفل يبلغ من العمر 16 عاما.

وفي التنفيذ الذي حضره رئيس ووكيل النيابة ومندوب المحكمة الجزائية تم تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى على الحكم المؤيد من المحكمة العليا.

وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بإدانة على عبدالله المكحل (37عاما) ومحمد عبدالله احمد عرمان 35 عاما بالتهم المنسوبة اليهما في قرار الاتهام ومعاقبة الأول بالإعدام قصاصا وتعزيرا، والثاني بالإعدام تعزيرا في ميدان عام.

كما نفذت نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة، حكم إعدام بحق المدعو علي عبد الله حسن النعامي، الذي أقدم على ارتكاب جريمة قتل بناته الثلاث.

وجرى التنفيذ في ميدان التحرير بعد تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى للحكم المؤيد من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الابتدائية.

حضر تنفيذ الأحكام أولياء دم المجني عليهم، وجمهور من المواطنين ووسائل الإعلام المحلية.