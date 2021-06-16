"تاج محل" يعيد فتح أبوابه للزوار

أعاد "تاج محل"، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه الأربعاء، إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بعد شهرين من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.
وفي أغرا بولاية أوتار براديش حيث الضريح الرخامي الأبيض الضخم، بدا بعض المرشدين السياحيين والتجار متفائلين بعيد إعادة الافتتاح.
وفي هذا اليوم الأول، سُجل إقبال ضعيف من الزوار خصوصا في ظل تحديد السلطات حدا أقصى للوافدين إلى المعلم بلغ 650 شخصا يوميا.
ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومترا جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631. ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطابا للزوار في الهند إذ يبلغ عددهم سنوياً سبعة ملايين.
وقد أغلق المعلم، وهو أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، أبوابه في مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشددا في بداية الجائحة.
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