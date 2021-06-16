رابط كشف نقاط الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021، ينتظر آلاف من الطلاب وأولياء أمورهم اعلان كشف نقاط الفصل الثاني 2021، لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن يتم نشر كشف النقاط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ في غضون أيام قليلة، لذلك تزايدت عمليات البحث عن رابط الموقع وكيفية التسجيل فيه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أهم التفاصيل حول ذلك الموضوع.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيلها للرابط الخاص بموقع فضاء أولياء التلميذ، للاطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 من خلاله بشكل الكتروني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتيسير العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد دعت الوزارة جميع أولياء الأمور ونصحتهم بضرورة التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلميذ أو تفعيل حسابهم، ليتمكنوا من مشاهدة معدلات الطلاب فور الاعلان عن ظهورها.

خطوات التسجيل للاطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021

رصدت محركات البحث الكثير من عمليات البحث بالتساؤل عن خطوات التسجيل والاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني 2021، وكانت قد اعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيلها موقع فضاء أولياء التلميذ، الذي يوفر العديد من المزايا للطلاب وأولياء الأمور، لعل من أهمها الاطلاع على كشف النقاط، ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولاً يجب على ولي الأمر الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص ب موقع فضاء أولياء التلميذ .

. ومن ثم يختار تسجيل الدخول.

بعد ذلك يحب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

سوف تلاحظ ظهور صفحة النتائج.

الآن يجب سحب كشوف النقاط.

ومن الجدير بالذكر أنه ضمن خدمات موقع فضاء اولياء التلميذ أنه يقدم شهادة مختومة بنقاط الطالب تحمل الرقم التعريفي الخاص به.

خلال الوقت الحالي ينتظر الآلاف من الطلاب في دولة الجزائر اعلان وزارة التربية الوطنية النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، حيث اشارت العديد من الجهات المسؤلة بالوزارة خلال الفترة السابقة انة من المقرر ان يتم اعتماد نتيجة الصف الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية خلال الاسبوع الجاري ليتم رفعها على موقع الوزارة.