كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر 5eme.onec.dz السانكيام

تزايد معدلات البحث عن كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر عبر موقع الديوان الوطني الخاص بنتائج طلاب الجزائر الذين أدوا امتحانات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية في شرق الجزائر انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بنتائج شهادة التعليم الابتدائي بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

وقال نذير خنسوس، مدير التربية لشرق الجزائر، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدًا لإعلان نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر الخاصة بالطلاب والمعرفة باسم نتائج السانكيام 2021.

وأوضح نذير خنسوس، أن تصحيح الامتحانات جرى وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصححين للامتحانات. حيث أكد أنه لم يتبقى سوى إرسال المعطيات والمعلومات إلى مركز إعلان النتائج.

موعد إعلان نتائج السانكيام 2021

واكد مدير التربية لشرق الجزائر، أنه من المقرر إعلان نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل المباشر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات في التوقيت المحدد مسبقًا. وتحدد الامتحان يوم 20 يونيو الجاري. مشيرًا إلى أنه من المتوقع تقديم موعد إعلان نتائج السانكيام لطلاب الشهادة التعليم الابتدائي 2021 خلال يومين على الأكثر.

وأدى طلاب شهادة التعليم الابتدائي 2021 للحصول على شهادة السانكيام هذا العام بمشاركة نحو 853 ألف تلميذ امتحان، بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب كورونا.

وانعقد الامتحان وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمدرسين.

جاء ذلك في ظل ظروف استثنائية شهدتها العملية التعليمية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا من ناحية. وتقليص السنة الدراسية من الناحية الأخرى، حيث درس الطلاب فصلين فقط، بعكس طبيعة الدراسة خلال السنوات الماضية.

أولا تسجيل الدخول إلي موقع الديوان الوطني. ثانيًا: قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بكم. ثالثا: أدخل رقم التسجيل المباشر الخاص بكم. رابعًا: اكتب الرمز الظاهر علي الشاشة. أخيرًا: اضغط علي أيقونة إظهار النتيجة.

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