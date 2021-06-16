تفاصيل وضوابط كود البناء السعودي الجديد و موعد تطبيقه

بتاريخ ٢٠٢١/٧/١، قد تم تحديد كود البناء السعودى من قبل اللجنة الوطنية ، وهذا الموعد يكون محدداً للمباني السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وأما تطبيقه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ؛ كشرط من شروط الاشتراطات ، وأيضاً المتطلبات الجديدة وما يتم اتباعه من لوائح تنفيذية وأيضاً فيما يتعلق بالبناء والشييد، وذلك وفقاً بما يتعلق بالضوابط المنظمة للقطاعين العام والخاص، والتى قد يتم بدايتها من التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل ويتم إيقافها من حالة الترميم أو قد يتم تغيير الأستخدام أو التوسعة أو التعديل.

أهداف كود البناء السعودي الجديد

نوضح لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني أهداف كود البناء السعودي الجديد وهي كالآتي:

يتم وضع الحظ الأدنى من المتطلبات والاشتراطات. تهدف أيضاً إلى قوة واستقرار وثبات المبانى والمنشأت وذلك للحفاظ على السلامة والصحة. من السهل أن يصل إليها وتوفر البيئة الصحية والإضاءة والتهوية اللازمة. ترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري. يهدف أيضاً إلى حماية الممتلكات التي يتم إنشاؤها والأرواح من الأخطار التي قد تحدث مثل الزلازل وغيرها.

ضوابط كود البناء السعودي الجديد

ومن جانب أخر تقوم اللائحة التنفيذية بتطبيق كود البناء السعودي وذلك من أجل العمل على تحديد المهمات التي تقوم بها الجهات والتي ترتبط بالعلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وذلك من خلال ما يلي:

من خلال مركز خدمات المطورين تقوم بتقديم خدمات مثل المكاتب الهندسية.

تقوم بالمشاركة مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية ويتم الترخيص الفوري لها.

يتم الاعتماد من جانب برنامجي المقاول المعتمد وواعد.

على منصة بلدي يتم تقديم خدمات تصنيف للمقاولين.

ما هي مراحل تطبيق كود البناء السعودي؟

نوضح لمتابعينا مراحل تطبيق كود البناء السعودي وهي كالآتي:

المرحلة الأولى: يتم تطبيق الكود من خلال المرحلة الأولى من تاريخ نفاذ النظام ١٤٣٩/١١/٧ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام ١٤٤٠هجرياً وقد يكون على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية، الأبراج، أكثر من ٢٣م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: يتم تطبيق الكود في المرحلة الثانية من ١٤٤١/١/١ هجرياً وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام ١٤٤١هجرياً، وتم إضافته للمرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد، المنشأت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني، المنشأت الصناعية، المباني أقل من٢٣ م، المباني والمنشأت عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من ١٤٤٢/١/١ حتى نهاية شهر ذو الحجة عام ١٤٤٢هجرياً، يتم تطبيق الكود خلالها وذلك بالإضافة إلى ما تم في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات(صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من ١٤٤٣/١/١ حتى نهاية شهر ذو الحجة عام ١٤٤٣هجرياً يتم تطبيق الكود بالإضافة إلى المراحل الثلاث على المباني التالية: (مباني الأعمال، المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من ١٤٤٤/١/١ حتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هجرياً تم تطبيق الكود خلالها بالإضافة إلى مراحل على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.