القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي // 4 قنوات مفتوحة على النايل سات تنقل المباراة مباشراً

عشاق المارد الأحمر والذهب والدم يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي القادمة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت القادم على الملعب الأوليمبي برادس، والمعروف أن قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور أل 16، وكان الاتحاد الأفريقي قد أجرى تعديل على موعد اللقاء وقرر أن يكون في الرابعة بعد العصر بالتوقيت العالمي غرينتش، الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وفيما يلي القنوات الناقلة للمباراة بالمجان عبر الأقمار الصناعية المختلفة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي قناة ORTB بنين القمر الصناعي يوتل سات التردد 11804 أفقي أستقطاب 30000 قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعي يوتل سات التردد 10840 أفقي أستقطاب 30000 قناة CRTV الكاميرون القمر ياه سات التردد 12437 أفقي استقطاب 30000 موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة تبدأ مباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادم في الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تلعب مباراة العودة على ملعب الأهلي WE السلام، ولم يتحدد موعدها النهائي بعد، الأهلي كان قد فاز على فريق صن داونز في الدور ربع النهائي، بينما فاز الترجي على فريق مولودية الجزائر بعد مباراة عصيبة انتهت بركلات الترجيح. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي سوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة التونسية الرياضية الرياضية التردد الأرضي داخل تونس فقط، ويمكنكم أستقطاب القناة بسهولة عن طريق تثبيت التردد التالي. تردد قناة تونس الرياضية : 10779. معامل الاستقطاب : أفقي. معامل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 3/4. بطاقة مباراة الأهلي والترجي المباراة الأهلي * الترجي البطولة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت السبت القادم 2021/06/19 التوقيت 17.00 بتوقيت تونس، 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب رادس القنوات الناقلة الوطنية التونسية ، بي إن سبورت بطاقة مباراة الأهلي والترجي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي الوسوم

عشاق المارد الأحمر والذهب والدم يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي القادمة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت القادم على الملعب الأوليمبي برادس، والمعروف أن قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور أل 16، وكان الاتحاد الأفريقي قد أجرى تعديل على موعد اللقاء وقرر أن يكون في الرابعة بعد العصر بالتوقيت العالمي غرينتش، الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وفيما يلي القنوات الناقلة للمباراة بالمجان عبر الأقمار الصناعية المختلفة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي قناة ORTB بنين القمر الصناعي يوتل سات التردد 11804 أفقي أستقطاب 30000 قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعي يوتل سات التردد 10840 أفقي أستقطاب 30000 قناة CRTV الكاميرون القمر ياه سات التردد 12437 أفقي استقطاب 30000 موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة تبدأ مباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادم في الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تلعب مباراة العودة على ملعب الأهلي WE السلام، ولم يتحدد موعدها النهائي بعد، الأهلي كان قد فاز على فريق صن داونز في الدور ربع النهائي، بينما فاز الترجي على فريق مولودية الجزائر بعد مباراة عصيبة انتهت بركلات الترجيح. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي سوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة التونسية الرياضية الرياضية التردد الأرضي داخل تونس فقط، ويمكنكم أستقطاب القناة بسهولة عن طريق تثبيت التردد التالي. تردد قناة تونس الرياضية : 10779. معامل الاستقطاب : أفقي. معامل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 3/4. بطاقة مباراة الأهلي والترجي المباراة الأهلي * الترجي البطولة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت السبت القادم 2021/06/19 التوقيت 17.00 بتوقيت تونس، 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب رادس القنوات الناقلة الوطنية التونسية ، بي إن سبورت بطاقة مباراة الأهلي والترجي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي

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